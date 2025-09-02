Жителя Татарстана будут судить за съемку порнографических материалов с подростком

В Татарстане 20-летний мужчина обвиняется в видеосъемке порнографических материалов. По версии следствия, в 2024 году парень совершил противоправные действия с 15-летней знакомой.

Кроме того, из хулиганских побуждений он нанес телесные повреждения двум мужчинам в одном из баров, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В отношении татарстанца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.