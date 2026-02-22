news_header_top
Происшествия 22 февраля 2026 12:05

Жителя Татарстана будут судить за пропаганду экстремистской символики в мессенджере

В Татарстане следователи завершили расследование дела о пропаганде и публичной демонстрации символики экстремистской организации. Перед судом предстанет 21-летний житель Буинского района.

По данным следствия, осенью 2024 года молодой человек создал канал в мессенджере и размещал там материалы, связанные с экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#Уголовное дело
