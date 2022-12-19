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Происшествия
19 декабря 2022  11:08
Павел Климчак

Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

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За государственную измену в пользу военной разведки Украины жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщает издание, Петрушин передавал Украине сведения о Черноморском флоте. Информацию он собирал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины в 2020-2021 годах.

Как сообщили в ФСБ, шпионскую деятельность россиянина своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ведомства.

#приговор #госизмена
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