Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

За государственную измену в пользу военной разведки Украины жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщает издание, Петрушин передавал Украине сведения о Черноморском флоте. Информацию он собирал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины в 2020-2021 годах.

Как сообщили в ФСБ, шпионскую деятельность россиянина своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ведомства.