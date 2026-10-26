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Происшествия 26 октября 2026 14:04

Жителя Самарской области будут судить в РТ за попытку продать 5 кг наркотиков

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Житель Самарской области пойдет под суд после попытки продать наркотики в Татарстане, используя интернет.

Как сообщает прокуратура РТ, летом этого года 31-летний житель Самарской области договорился с неизвестным в интернете о продаже запрещенных веществ. После этого он пытался продать наркотики общей массой 5 кг, однако был задержан полицейскими в Чистополе.

Весь имевшийся у него товар был изъят. В настоящий момент уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и с использованием интернета уже отправлено в суд на рассмотрение.

#прокуратура рт #наркотики
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