Жители ряда домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

В Казани, в ряде домов Советского района, 13 октября будет отключено водоснабжение. Причина временных неудобств – подключение водопровода, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 9 утра 13 октября и до 6 утра 14 октября без воды останутся дома по адресам:

проспект Созидателей, 9, 11, 13;

проспект Яраткан, 4, 4а, 4б, 4в, 6/15, 7;

улица Аделя Кутуя, 130, 183;

улица Рихарда Зорге, 11а, 13а корп.1 и 2, 13б корп.1 и 2, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31а корп.1, 2 и 4;

улица Родины, 1, 1в, 1/2, 20, 20м, 24, 24д, 24е, 24и, 24а, 24б, 24в, 24г, 24 корп.1 и 2; 24 стр.3, 24 стр.4, 26б, 26в, 26г, 26д, 26е, 26/1, 31/1, 31а, 31а корп.1/94; 33/1, 33 корп.3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33в, 33д, 33а/1, 33а корп.1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 13/24, 25/38, 33б корп.1.

«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой согласно поступающим заявкам. Казанцы могут оставить свои обращения по телефону +7(843)231-62-60.