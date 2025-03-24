Жителя РТ, завладевшего миллионом под предлогом помощи родственникам, отправили в колонию

В Казани суд вынес приговор 33-летнему уроженцу Спасского района. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следствия, с 12 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года мужчина обманом выманил у своей знакомой более миллиона рублей, утверждая, что деньги нужны для лечения родственников и решения рабочих проблем. Однако полученные средства он использовал в своих интересах.

Свою вину татарстанец признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии.