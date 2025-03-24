news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 24 марта 2025 11:35

Жителя РТ, завладевшего миллионом под предлогом помощи родственникам, отправили в колонию

Читайте нас в
Телеграм

В Казани суд вынес приговор 33-летнему уроженцу Спасского района. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следствия, с 12 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года мужчина обманом выманил у своей знакомой более миллиона рублей, утверждая, что деньги нужны для лечения родственников и решения рабочих проблем. Однако полученные средства он использовал в своих интересах.

Свою вину татарстанец признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии.

#Прокуратура #Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025