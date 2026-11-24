В одной из квартир жилого дома на улице Южной в Тетюшах происходила драка. Испуганные соседи вызвали полицию. На место выехали росгвардейцы.

Как сообщили «Татар-информу» в Управлении Росгвардии по РТ, прибыв по адресу, бойцы услышали шум и крики из квартиры. Войдя внутрь, они увидели 35-летнюю женщину с кровоподтеками на лице. Она рассказала росгвардейцам, что испугалась за свою жизнь и звала на помощь, поскольку ее бывший муж ворвался в квартиру пьяным. Между экс-супругами завязался скандал и мужчина начал бить бывшую жену по голове и телу, а также угрожать убийством.

Мужчину задержали и передали полиции. Выяснилось, что у него уже есть судимость. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.