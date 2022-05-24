Жителя РТ, плюнувшего на патриотичный плакат, оштрафовали за дискредитацию ВС России

Как установил суд, житель Елабуги, находясь в общественном месте, плюнул в патриотичный плакат, на котором изображалась буква «Z», «Георгиевская лента» и надпись «Za Россию! Za нами правда!». После этого он на глазах у всех прохожих высказал свое негативное мнение о спецоперации на Украине, в том числе осуждая Вооруженные Силы России.

Было возбуждено административное дело по статье за публичную дискредитацию ВС РФ. Свою вину елабужанин полностью признал. Суд принял решение оштрафовать его на 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Елабужского городского суда.