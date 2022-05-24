news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
24 мая 2022  16:46
Павел Климчак

Жителя РТ, плюнувшего на патриотичный плакат, оштрафовали за дискредитацию ВС России

news_top_970_100

Как установил суд, житель Елабуги, находясь в общественном месте, плюнул в патриотичный плакат, на котором изображалась буква «Z», «Георгиевская лента» и надпись «Za Россию! Za нами правда!». После этого он на глазах у всех прохожих высказал свое негативное мнение о спецоперации на Украине, в том числе осуждая Вооруженные Силы России.

Было возбуждено административное дело по статье за публичную дискредитацию ВС РФ. Свою вину елабужанин полностью признал. Суд принял решение оштрафовать его на 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Елабужского городского суда.

#суд #елабуга #вооруженные силы рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100