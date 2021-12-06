Жителя Зеленодольска отправили за решетку за выращивание марихуаны на балконе

Суд установил, что в этом году 34-летний житель Зеленодольска купил в интернете семена конопли, которые потом высадил в парнике на балконе. Часть растений он собрал и высушил. Полученный наркотик массой около 320 граммов он разделил на разовые дозы и расфасовал по пакетикам.

Сотрудники полиции задержали мужчину, на него возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков и хранение наркотиков в крупном размере.

Суд приговорил мужчину к четырем годам в колонии общего режима. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.