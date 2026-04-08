news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 8 апреля 2026 13:15

Жителя РТ осудили за кражу песка на 7,5 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Татарстанцу вынесли приговор за кражу песка на сумму 7,5 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура РТ, 44-летний житель Нижнекамска был учредителем и директором строительно-транспортной компании. С января 2024 года по март 2025 он похитил 20 тысяч кубических метров песка, нанеся ущерб Минэкологии РТ на сумму 7,5 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года условного лишения свободы, а также обязал заплатить штраф суммой 500 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали всю сумму причиненного ущерба.

#прокуратура рт #нижнекамск #минэкологии и природных ресурсов рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров