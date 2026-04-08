Жителя РТ осудили за кражу песка на 7,5 млн рублей

Татарстанцу вынесли приговор за кражу песка на сумму 7,5 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура РТ, 44-летний житель Нижнекамска был учредителем и директором строительно-транспортной компании. С января 2024 года по март 2025 он похитил 20 тысяч кубических метров песка, нанеся ущерб Минэкологии РТ на сумму 7,5 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года условного лишения свободы, а также обязал заплатить штраф суммой 500 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали всю сумму причиненного ущерба.