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Происшествия
11 июля 2022  19:05
Павел Климчак

Жителя РТ осудили за комментарий в соцсетях, дискредитирующий ВС России

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В июне этого года 47-летний житель Зеленодольска оставил в соцсетях комментарий к одной из новостей о совершенном вандализме, в котором 
давал негативную оценку действиям Российской армии.

Было возбуждено административное дело по статье «Публичная дискредитация Вооруженных сил РФ».

Оперативную разработку дела вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ совместно с ОМВД России по Зеленодольскому району, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Суд признал жителя Зеленодольска виновным и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Зеленодольского городского суда.

 

 

#вооруженные силы рф #суд #штраф
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