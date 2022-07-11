Жителя РТ осудили за комментарий в соцсетях, дискредитирующий ВС России

В июне этого года 47-летний житель Зеленодольска оставил в соцсетях комментарий к одной из новостей о совершенном вандализме, в котором

давал негативную оценку действиям Российской армии.

Было возбуждено административное дело по статье «Публичная дискредитация Вооруженных сил РФ».

Оперативную разработку дела вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ совместно с ОМВД России по Зеленодольскому району, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал жителя Зеленодольска виновным и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Зеленодольского городского суда.