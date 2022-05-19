Жителя РТ ограничили в свободе за звонок о заложенной бомбе на Нижнекамскнефтехиме

Эта история произошла ночью 20 декабря прошлого года. 61-летний мужчина, выпивая в своей квартире в Нижнекамске, решил пригласить в гости своего знакомого и позвонил ему. Тот, услышав пьяную речь по телефону, отказался разговаривать и перестал брать трубку на последующие звонки.

Как позже нижнекамец объяснил полицейским, в тот момент он решил, что его приятеля похитили бандиты. Тогда он позвонил по номеру вызова экстренных служб 112, сообщил, что его друга украли бандиты и хотят его расстрелять, а также рассказал диспетчеру о том, что на «Нижнекамскнефтехиме» якобы заложена бомба, и на следующий день она взорвется.

Выяснив, что сообщение о минировании ложное, оперативники выехали к квартире мужчины и задержали его. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану, разработку по этому делу вели и сотрудники ведомства.

В суде нижнекамец признал свою вину и раскаялся в содеянном. В конечном итоге суд решил ограничить его в свободе на полтора года.