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Жителя РТ обвиняют в том, что оставил детей на надувном матрасе, один из них утонул
Уроженец Нурлатского района предстанет перед судом по обвинению в травмировании и гибели детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 23 июля 31-летний мужчина, находясь на водоеме в Аксубаевском районе, посадил на надувной матрас двоих детей в возрасте 13 и 17 лет и отплыл к берегу, зная, что дети не умеют плавать. Находясь в воде, мужчина допустил переворачивание матраса и погружение детей в воду. В результате 13-летний ребенок утонул, а 17-летнему был причинен тяжкий вред здоровью.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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