Жителя РТ обманули на 2,4 млн рублей, убедив в возможности заработка на инвестициях

Татарстанец отдал мошенникам 2,4 миллиона рублей, поверив в заработок на инвестициях.

Как сообщили в МВД по РТ, в начале февраля 39-летнему жителю Нижнекамска написала неизвестная девушка и рассказала о заработке на инвестициях. Он заинтересовался «возможностью» и через две недели переписки согласился попробовать.

После этого на связь с мужчиной вышел куратор. Под его руководством житель Нижнекамска установил приложение для обмена криптовалюты и смог провести первые сделки, оказавшиеся для него достаточно выгодными. Убедившись в надежности схемы, мужчина суммарно перевел на счета мошенников 2 418 000 рублей.

Вскоре куратор дал совет – хранить деньги на криптокошельке. После перевода денег доступ к кошельку мужчина утратил.

Возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что при предложениях инвестировать деньги необходимо проверять информацию о компании и советоваться со специалистами. Кроме того, не стоит верить обещаниям легкого заработка и переводить деньги на неизвестные счета.