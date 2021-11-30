Жителя РТ не посадили за убийство жены, совершенное 25 лет назад, потому что он умер

Альметьевский городской суд вынес решение по делу о жестоком убийстве, которое было совершено 25 лет назад.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, летом 1996 года житель Альметьевска из ревности жестоко убил супругу. Мужчина ударил женщину ножом не менее 18 раз, а также избил ногами.

Преступление удалось раскрыть спустя 25 лет и, несмотря на то, что злоумышленник в 2016 году умер в возрасте 50 лет от болезни, дело дошло до суда.

Суд признал покойного виновным в убийстве, но освободил от наказания в связи со смертью.