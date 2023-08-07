Жителя РТ, который задолжал 700 тыс. детям и находился в розыске, арестовали на 10 суток

Житель города Болгар получил 10 суток ареста за долги по алиментам в 700 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, 35-летний родитель находился в федеральном розыске. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции в Казани.

Полицейские доставили должника в отделение и сообщили об этом приставам. После этого судебные приставы составили протокол и направили материалы в суд.

В результате суд назначил 35-летнему мужчине наказание в виде ареста сроком на 10 суток с отбыванием в спецприемнике.

Если неплательщик не сделает правильных выводов, следующей мерой может стать возбуждение уголовного дела, отметили в пресс-службе управления.