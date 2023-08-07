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Жителя РТ, который задолжал 700 тыс. детям и находился в розыске, арестовали на 10 суток
Житель города Болгар получил 10 суток ареста за долги по алиментам в 700 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, 35-летний родитель находился в федеральном розыске. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции в Казани.
Полицейские доставили должника в отделение и сообщили об этом приставам. После этого судебные приставы составили протокол и направили материалы в суд.
В результате суд назначил 35-летнему мужчине наказание в виде ареста сроком на 10 суток с отбыванием в спецприемнике.
Если неплательщик не сделает правильных выводов, следующей мерой может стать возбуждение уголовного дела, отметили в пресс-службе управления.
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