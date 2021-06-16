Жителя РТ, который забил друга топором и спрятал его тело в погреб, отправили в колонию

Суд вынес приговор 68-летнему жителю Нурлата, который убил приятеля и спрятал его тело в погреб. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.

19 февраля в доме на улице Хусаинова мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым и 18 раз ударил его обухом топора по телу и голове. От полученных травм его приятель скончался на месте. Хозяин дома решил спрятать его тело в погребе.

Через какое-то время к нему пришли родственники погибшего. Они позвонили на телефон потерпевшего и услышали звук звонка на чердаке дома. Мужчина признался им в убийстве.

На него завели уголовное дело за убийство, свою вину он полностью признал. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет.