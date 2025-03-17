news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 17 марта 2025 16:58

Жителя РТ, который после ссоры с возлюбленной отправил ее детям интимные видео, ждет суд

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Татарстана, который отправил детям своей сожительницы интимные видео, ждет суд.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина, после конфликта со своей возлюбленной, в одном из мессенджеров отправил ее детям видеозаписи интимного характера.

Дети рассказали о произошедшем матери, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

16 марта 2025
Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

16 марта 2025