Жителя РТ, который после ссоры с возлюбленной отправил ее детям интимные видео, ждет суд

Жителя Татарстана, который отправил детям своей сожительницы интимные видео, ждет суд.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина, после конфликта со своей возлюбленной, в одном из мессенджеров отправил ее детям видеозаписи интимного характера.

Дети рассказали о произошедшем матери, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.