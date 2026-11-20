В Зеленодольске на улице Украинской загорелась квартира на третьем этаже жилой пятиэтажки.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, к моменту прибытия пожарных в квартире горели мебель и вещи, огонь охватил площадь 6 квадратных метров. В горящем помещении находился 55-летний мужчина, его вывели при помощи маски спасаемого. С ожогами ног 2-й степени пострадавшего госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.