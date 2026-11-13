Жителя РТ будут судить за ложное заявление в полицию о мошенниках

Весной 2026 года житель Кукморского района РТ обратился в полицию и сообщил, что неизвестные взломали его профиль на Госуслугах и оформили на него микрокредиты на 600 тыс. рублей.

Как рассказали в прокуратуре РТ, была проведена проверка и выяснилось, что никакого взлома не было, а мужчина ввел правоохранительные органы в заблуждение, чтобы не платить за набранные им микрокредиты.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе, его уже отправили в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.