Происшествия 17 апреля 2026 08:21

Жителя Приморья осудили на 15 лет за терроризм

Жителя Приморья приговорили к 15 годам лишения свободы за терроризм, сообщает РИА Новости.

Установлено, что 14 декабря 2024 года мужчина под руководством неизвестного лица с помощью коктейлей Молотова поджег здание Шкотовского муниципального округа в Приморье, иномарку, а также офис одного из банков. Общая сумма ущерба составила порядка четырех миллионов рублей.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшиеся сроки наказания – в исправительной колонии строгого режима», – огласил приговор судья.

Мужчину также обязали возместить весь причиненный материальный ущерб.

#терроризм #приморье
