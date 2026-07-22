news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 22 июля 2026 10:46

Жителя Петербурга задержали при подготовке теракта против сотрудника ОПК

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Санкт-Петербурга задержали при подготовке теракта против сотрудника ОПК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 21-летний парень начал переписываться с представителями спецслужб Украины и за деньги собирал для них информацию о сотрудниках предприятий ОПК в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал представителю иностранной спецслужбы», – рассказали в ФСБ.

Также парень получил от куратора координаты схрона со взрывчаткой – предполагалось, что он заложит взрывное устройство, закамуфлированное под GPS-трекер, под автомобиль одного из специалистов местного предприятия ОПК. Парень взял из тайника взрывчатку и попытался пройти с ней в Петербургский метрополитен, где его и задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Задержанного взяли под стражу.

#фсб россии #Санкт-Петербург #противодействие терроризму
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончалась профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Скончалась профессор КФУ Резеда Мухаметшина

22 июля 2026

Минцифры РФ вынесло на обсуждение проект доктрины по борьбе с киберпреступностью

21 июля 2026
Новости партнеров