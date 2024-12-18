Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителя Петербурга арестовали за поджог здания военкомата по указу украинских военных
Жителя Петербурга Даниила Павлова арестовали полицейские за поджог здания военкомата на улице Чайковского.
Как сообщили РИА Новости, парень действовал по указанию украинских военных.
Оказалось, что сначала они похитили у парня 800 тысяч рублей, а потом дали задание поджечь военкомат. За это они обещали вернуть деньги и заплатить еще два миллиона рублей.
Полицейские арестовали парня прямо на месте преступления.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников