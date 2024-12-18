Жителя Петербурга арестовали за поджог здания военкомата по указу украинских военных

Жителя Петербурга Даниила Павлова арестовали полицейские за поджог здания военкомата на улице Чайковского.

Как сообщили РИА Новости, парень действовал по указанию украинских военных.

Оказалось, что сначала они похитили у парня 800 тысяч рублей, а потом дали задание поджечь военкомат. За это они обещали вернуть деньги и заплатить еще два миллиона рублей.

Полицейские арестовали парня прямо на месте преступления.