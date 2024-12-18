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Происшествия 18 декабря 2024 19:20

Жителя Петербурга арестовали за поджог здания военкомата по указу украинских военных

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Жителя Петербурга Даниила Павлова арестовали полицейские за поджог здания военкомата на улице Чайковского.

Как сообщили РИА Новости, парень действовал по указанию украинских военных.

Оказалось, что сначала они похитили у парня 800 тысяч рублей, а потом дали задание поджечь военкомат. За это они обещали вернуть деньги и заплатить еще два миллиона рублей.

Полицейские арестовали парня прямо на месте преступления.

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