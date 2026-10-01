Жителя Петербурга арестовали за оправдание теракта в «Крокусе»

Жителя Петербурга, 41-летнего мужчину, взяли под стражу по обвинению в пбличном оправдании теракта в «Крокус сити холл». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В марте 2025 года мужчина выложил комментарий к посту о теракте в чате, где присутствовали 800 человек. Сама группа, которой принадлежал чат, насчитывала порядка 80 тыс. подписчиков. Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что комментарий содержит признаки оправдания терроризма.



Мужчину задержали накануне, свою вину он не признал, а также просил назначить ему домашний арест или запрет определенных действий. Тем не менее, суд назначил мужчине арест до 25 ноября.