Жителя Пензы будут судить за передачу Украине результатов атаки БПЛА

Житель Пензы стал подозреваемым в деле о госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

«Установлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера Тelegram установил контакт с представителем министерства обороны Украины, которому инициативно передал информацию о результатах атаки украинских БПЛА по предприятию, расположенному в Пензе», – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступления.