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Происшествия 21 июля 2026 15:12

Жителя Пензы будут судить за передачу Украине результатов атаки БПЛА

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Житель Пензы стал подозреваемым в деле о госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

«Установлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера Тelegram установил контакт с представителем министерства обороны Украины, которому инициативно передал информацию о результатах атаки украинских БПЛА по предприятию, расположенному в Пензе», – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступления.

#фсб россии #профилактика терроризма и экстремизма #госизмена
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