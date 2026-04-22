Жителя Орловской области оштрафовали за комментарий с дискредитацией ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Сообщается, что 33-летний мужчина разместил в соцсетях комментарий, где осуждалось использование российской армии для защиты интересов РФ и ее граждан, а также для поддержания международного мира и безопасности.

«Гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.