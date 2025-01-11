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Жителя Нурлата, который ударил ножом спящую жену, заключили под стражу
Жителя Нурлата, который в январе ударил ножом свою жену, заключили под стражу
Выяснилось, что мужчина, который долгое время злоупотреблял алкоголем, ударил ножом в грудь свою спящую жену.
В это время в квартиру зашла соседка, чтобы поздравить супругов с праздниками.
Увидев агрессивного мужчину, она выбежала на улицу и позвала прохожих, которые смогли остановить неадекватного соседа. После этого мужчина пытался свести счеты с жизнью, однако его во время успели задержать полицейские.
Женщину доставили в больницу, а ее мужа заключили под стражу.
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