Жителя Нурлата, который ударил ножом спящую жену, заключили под стражу

Жителя Нурлата, который в январе ударил ножом свою жену, заключили под стражу

Выяснилось, что мужчина, который долгое время злоупотреблял алкоголем, ударил ножом в грудь свою спящую жену.

В это время в квартиру зашла соседка, чтобы поздравить супругов с праздниками.

Увидев агрессивного мужчину, она выбежала на улицу и позвала прохожих, которые смогли остановить неадекватного соседа. После этого мужчина пытался свести счеты с жизнью, однако его во время успели задержать полицейские.

Женщину доставили в больницу, а ее мужа заключили под стражу.