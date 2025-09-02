news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 сентября 2025 17:45

Жителя Новгородской области, который въехал в толпу людей, осудили на 11 лет

Читайте нас в
Телеграм

Житель Новгородской области приговорен к 11 годам колонии строгого режима за попытку убийства двух человек. Осенью 2023 года он на автомобиле совершил наезд на людей возле ресторана в городе Боровичи.

Как сообщает ТАСС, суд признал 37-летнего мужчину виновным на основании вердикта присяжных. В ноябре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, специально выехал на встречную полосу и направил машину на группу людей, стоявших на проезжей части. В результате двое пострадавших получили травмы средней тяжести и тяжкий вред здоровью.

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 8 месяцев и лишил его водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025