Жителя Новгородской области, который въехал в толпу людей, осудили на 11 лет

Житель Новгородской области приговорен к 11 годам колонии строгого режима за попытку убийства двух человек. Осенью 2023 года он на автомобиле совершил наезд на людей возле ресторана в городе Боровичи.

Как сообщает ТАСС, суд признал 37-летнего мужчину виновным на основании вердикта присяжных. В ноябре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, специально выехал на встречную полосу и направил машину на группу людей, стоявших на проезжей части. В результате двое пострадавших получили травмы средней тяжести и тяжкий вред здоровью.

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 8 месяцев и лишил его водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.