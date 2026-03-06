Жителя Нижнекамска осудили за хранение контрафактного табака на 1,5 млн рублей

Суд в Нижнекамске вынес приговор 42-летнему местному жителю по делу о незаконном обороте табачной продукции. Государственное обвинение по делу поддержала городская прокуратура.

Выяснилось, что в торговом павильоне на улице Первопроходцев мужчина хранил для последующей продажи немаркированные табачные изделия. Общая стоимость продукции составила 1,5 млн рублей.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.