Происшествия 6 марта 2026 16:59

Жителя Нижнекамска осудили за хранение контрафактного табака на 1,5 млн рублей

Суд в Нижнекамске вынес приговор 42-летнему местному жителю по делу о незаконном обороте табачной продукции. Государственное обвинение по делу поддержала городская прокуратура.

Выяснилось, что в торговом павильоне на улице Первопроходцев мужчина хранил для последующей продажи немаркированные табачные изделия. Общая стоимость продукции составила 1,5 млн рублей.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

#нижнекамск #табачная продукция #приговор суда
