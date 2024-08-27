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Жителя Нижнекамска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в Telegram
В Нижнекамске суд осудил местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Его признали виновным по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…» и назначили 30 тысяч штрафа. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
Из материалов дела следует, что татарстанец с сентября 2022 года по декабрь 2023 года в нескольких Telegram-каналах размещал комментарии, «направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины».
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
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