Жителя Нижнекамска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в Telegram

В Нижнекамске суд осудил местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Его признали виновным по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…» и назначили 30 тысяч штрафа. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Из материалов дела следует, что татарстанец с сентября 2022 года по декабрь 2023 года в нескольких Telegram-каналах размещал комментарии, «направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины».

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.