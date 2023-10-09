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Жителя Набережных Челнов задержали за передачу ВСУ данных о военкоматах и «КАМАЗе»
Сотрудники правоохранительных органов поймали в Набережных Челнах администратора телеграм-канала за публикации экстермисткой направленности.
Как стало известно «Татар-информу», мужчина собирал и передавал подписчикам закрытого канала сведения об объектах критической инфраструктуры в Челнах, в том числе, информацию о работе компании «КАМАЗ», адреса зданий ФСБ и военных комиссариатов.
Челнинец осуждал СВО и собирал информацию о тех, кто поддерживал спецоперацию.
Правоохранители обнаружили у мужчины украинский паспорт.
Возбуждено уголовное дело по статье «За участие в деятельности экстремистской организации» .
Как сообщили агентству, закрытый телеграм-канал поддерживал действия террористической организации «Артподготовка»*.
*Террористическое движение, запрещенное в России.
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