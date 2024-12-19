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Происшествия 19 декабря 2024 15:33

Жителя Набережных Челнов отправили в колонию за сексуальное насилие над прохожей

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В Набережных Челнах мужчину отправили в колонию за сексуальное насилие над прохожей.

Как сообщили в СУ СК России по Татарстану, в августе 2022 года мужчина, будучи пьяным, познакомился с местной жительницей, после чего завел ее в лесопосадку парка «Прибрежный» и предложил вступить с ним в половую близость.

После отказа мужчина избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

В результате полученных травм через несколько дней женщина скончалась в больнице.

Мужчине назначили наказание в виде 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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