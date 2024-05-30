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Жителя Мензелинска приговорили к 9 годам колонии за попытку примкнуть к ВСУ
Суд вынес приговор жителю Татарстана, который был задержан в Белгородской области за попытку выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ в качестве оператора дронов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что житель Мензелинска намеревался перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против российской армии. Преступника задержали сотрудники ФСБ.
«Вторым Западным окружным военным судом признан виновным житель Мензелинска Республики Татарстан 1988 года рождения, пытавшийся выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в тюрьме и исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
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