Жителя Лениногорска отправили в колонию за попытку застрелить соседа

Жителю Лениногорска вынесли приговор за покушение на убийство соседа. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что 19 апреля 77-летний мужчина пришел к 54-летнему соседу и на почве личных неприязненных отношений выстрелил ему в голову из гладкоствольного ружья через деревянную дверь.

После этого он взял мобильный телефон соседа и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали в тот же день.

При обыске у него дома был обнаружен порох, который он незаконно хранил. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура РТ.