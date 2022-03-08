Жителя Лениногорска доставили в больницу с ожогами тела после пожара в частном доме

Сегодня в девять часов утра по номеру вызова пожарной охраны сообщили о возгорании в частном жилом доме на Краснодонском переулке в Лениногорске. В спальной комнате горели вещи и мебель.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут прибывшие на место пожарные потушили огонь. В пожаре пострадал 65-летний мужчина: он получил ожоги тела, пожарные при помощи маски спасаемого вывели его на улицу. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.