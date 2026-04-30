Жителя Кубани обвиняют в госизмене за передачу Украине координат топливных станций

Жителя Краснодара задержали по обвинению о госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ФСБ, 63-летний мужчина через WhatsApp* по своей инициативе вышел на контакт с СБУ, а затем стал передавать координаты топливно-энергетических предприятий и планы размещения ПВО в Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того, ему было дано задание собрать сведения о сотрудниках и предоставить СБУ доступ к рабочей почте одного из предприятий.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской