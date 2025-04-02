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Происшествия 2 апреля 2025 14:41

Жителя Краснодарского края ждет суд за нападение на транспортного полицейского в Челнах

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В Набережных Челнах в суд направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Краснодарского края. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника транспортной полиции, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Следствие утверждает, что в декабре 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в поезде, следовавшем из Имеретинского курорта в Пермь.

На станции Набережные Челны его задержали сотрудники транспортной полиции. Мужчина оказал сопротивление и ударил одного из полицейских в область шеи.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Набережночелнинский городской суд.

#суд #Татарская транспортная прокуратура
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