Жителя Краснодарского края ждет суд за нападение на транспортного полицейского в Челнах

В Набережных Челнах в суд направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Краснодарского края. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника транспортной полиции, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Следствие утверждает, что в декабре 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в поезде, следовавшем из Имеретинского курорта в Пермь.

На станции Набережные Челны его задержали сотрудники транспортной полиции. Мужчина оказал сопротивление и ударил одного из полицейских в область шеи.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Набережночелнинский городской суд.