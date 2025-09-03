Жителя Когалыма арестовали за избиение младенца

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщил о шокирующем инциденте в городе Когалым. Местный житель арестован по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью собственному трехмесячному сыну.

Предварительная версия следствия гласит, что мужчина, будучи пьяным, ударил младенца по голове, не выдержав его крика. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил подозреваемого под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет колонии.