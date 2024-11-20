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Новости Татарстана и Казани
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Жителя Казани задержали за видео с пропагандой терроризма в социальных сетях
В Казани задержали местного жителя, который выкладывал в социальных сетях материалы террористического содержания.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ФСБ России по РТ, мужчина на своей странице в запрещенной социальной сети выкладывал видео с призывами к участию в террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
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