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Происшествия 20 ноября 2024 10:06

Жителя Казани задержали за видео с пропагандой терроризма в социальных сетях

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В Казани задержали местного жителя, который выкладывал в социальных сетях материалы террористического содержания.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ФСБ России по РТ, мужчина на своей странице в запрещенной социальной сети выкладывал видео с призывами к участию в террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

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