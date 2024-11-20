Жителя Казани задержали за видео с пропагандой терроризма в социальных сетях

В Казани задержали местного жителя, который выкладывал в социальных сетях материалы террористического содержания.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ФСБ России по РТ, мужчина на своей странице в запрещенной социальной сети выкладывал видео с призывами к участию в террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».