Жителя Казани задержали за подготовку убийства следователей по делу о стрельбе в школе

В Казани задержали молодого человека, который, по данным источника агентства, готовился напасть на сотрудников правоохранительных органов, которые ведут следствие по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии № 175.

Как стало известно ИА «Татар-информ», 20-летний юноша приехал в столицу Татарстана из Якутии. Он жил недалеко от гимназии №175, в которой в мае этого года произошла стрельба. Он снял квартиру, окна которой выходили на главный вход гимназии.

После трагедии в школе, молодой человек стал следить за следователями, готовя на них покушение, и даже взял кредит на приобретение оружия.

Юношу задержали и направили на психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой суд поместил его на лечение в психиатрическую больницу в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате нападения погибли 9 человек, из них – семеро школьников.