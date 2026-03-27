Жителя Казани поймали за продажу в интернете несуществующих смартфонов

В Казани полицейские задержали 44‑летнего местного жителя, который обманул девушку при продаже несуществующих смартфонов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Казани, 19‑летняя местная жительница нашла на интернет‑площадке объявление о продаже двух телефонов по выгодной цене. Она связалась с «продавцом» и перевела ему 230 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а товар она так и не получила. Тогда девушка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас продолжаются следственные действия, а мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде.