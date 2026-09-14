Жителя Казани судят за убийство и фиктивную постановку мигрантов на учет

В Ново-Савиновском районном суде Казани на полгода продлили содержание под стражей Артуру Селезневу. Мужчину обвиняют в 15 случаях фиктивной постановки на учет мигрантов и убийстве.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как выяснил «Татар-информ», Артура Селезнева обвиняют в том, что он искал иностранцев и за тысячу рублей с человека ставил их на учет по месту пребывания. Он заполнял бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан, где указывал себя принимающей стороной, а потом передавал их в отдел по работе с мигрантами МФЦ. После этого он отдавал иностранцам отрывные талоны и таким образом ставил их на учет. Точное количество иностранцев, которым помог осесть Селезнев неизвестно, но только по одному из эпизодов их было четверо.

Убийство же произошло в квартире у бывшего сокамерника мужчины. По версии следствия, они выпивали втроем: Селезнев, его девушка и хозяин квартиры. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора и Селезнев сначала ударил хозяина квартиры кухонным ножом в грудь, а потом раскладным ножом в шею.

Потерпевшая по делу, сожительница убитого мужчины, рассказала «Татар-информу», что с погибшим они планировали свадьбу и ее возмутило то, что подсудимый пытается выставить виноватым ее мужа, якобы тот словесно приставал к его девушке.