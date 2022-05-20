Жителя Казани судят за изнасилование девочки-инвалида

Московский районный суд Казани начал рассматривать дело местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании девочки-инвалида. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в прошлом году подсудимый несколько раз забирал девочку на своей машине из коррекционной школы, насиловал ее и отвозил домой.

Уголовное дело насчитывает несколько эпизодов. Если вина подсудимого будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.