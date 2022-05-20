news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 мая 2022  10:26
Елена Саляхова

Жителя Казани судят за изнасилование девочки-инвалида

news_top_970_100

Московский районный суд Казани начал рассматривать дело местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании девочки-инвалида. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в прошлом году подсудимый несколько раз забирал девочку на своей машине из коррекционной школы, насиловал ее и отвозил домой.

Уголовное дело насчитывает несколько эпизодов. Если вина подсудимого будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#изнасилование ребенка #московский суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100