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Происшествия
26 января 2023  12:47
Полина Шевчук

Жителя Казани подозревают в жестоком убийстве соседа и его приятеля

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В Казани задержан ранее судимый за убийство 45-летний местный житель. Его подозревают в убийстве двух и более лиц, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тело 43-летнего мужчина с ножевыми ранениями головы и сердца было обнаружено накануне в квартире одного из домов по улице Дементьева в Казани. Кроме того, от аналогичных ранений в карете скорой помощи скончался его 40-летний знакомый.

По подозрению в убийстве был задержан 45-етний казанец. Следствие полагает, что на преступление он пошел из личных неприязненных отношений.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.
 

#Убийство #рецидивист #следком рт
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