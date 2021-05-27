Жителя Казани отправили в колонию строгого режима за изготовление мефедрона

31-летнего казанца отправили за решетку за подпольное изготовление наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления ФСБ России по РТ.

В 2019 году мужчина организовал подпольную лабораторию по производству мефедрона. Он купил спецальное оборудование, средства защиты, различные инструменты и вещества для изготовления наркотика.

В октябре казанца задержали оперативники, у него изъяли все оборудование, а также уже изготовленный мефедрон массой около трехсот грамм.

На него завели уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков и изготовление поддельных документов. Суд приговорил мужчину к 8,5 годам колонии строгого режима.