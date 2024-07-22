Жителя Казани осудили за подделку документов, на которой он выручил более миллиона рублей

Суд вынес обвинительный приговор казанцу, который с 2022-го по 2023 год обманывал граждан, выдавая себя за влиятельное лицо с обширными связями в правоохранительных и медицинских кругах, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Мошенник предлагал свои «услуги» по возврату изъятых водительских прав и получению медицинских заключений, необходимых для управления автомобилем. Злоумышленник брал деньги якобы для передачи должностным лицам, а в случае с медицинскими справками предоставлял поддельные документы.

В процессе расследования было выявлено несколько эпизодов мошенничества, случаев изготовления и сбыта поддельных государственных бланков, а также факты предложения посредничества во взяточничестве. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

По решению суда преступник приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно.