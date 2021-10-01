Жителя Казани осудили за оправдание подростка, напавшего на отдел полиции в Кукморе

35-летнему жителю Казани вынесли приговор за оправдание действий 16-летнего юноши, который напал в октябре прошлого года на отдел полиции в Кукморе с ножом и бутылками с зажигательной смесью.

Соответствующий комментарий казанец оставил в социальных сетях в одной из публичных групп. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Разработку по этому делу вели оперативники УФСБ России по РТ.

20 июня мужчину объявили в розыск, а на следующий день задержали. После задержания он находился под подпиской о невыезде, однако казанец пытался два раза вылететь из страны: сначала в Берлин, потом в Казахстан. В обоих случаях он не смог пройти пограничный контроль и лишь после этого вернулся обратно в Казань.

После попыток мужчины сбежать из страны ему изменили меру пресечения и заключили под стражу.

В конечном итоге суд назначил наказание мужчине в виде штрафа в 350 тысяч рублей.