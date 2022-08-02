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Ру Тат
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Происшествия
2 августа 2022  09:37
Елена Саляхова

Жителя Казани оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

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Вахитовский районный суд  оштрафовал жителя Казани за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. 

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина надел куртку, на которой были написаны слова из песни Джона Леннона. На заседании подсудимый заявил, что работал преподавателем музыки, надпись нанес на куртку задолго до начала специальной военной операции.

Его доводы суд не убедили. Казанца оштрафовали на 15 тысяч рублей.

#штраф #суд
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