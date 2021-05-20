Жителя Казани обвиняют в реабилитации нацизма в социальных сетях

42-летнего казанца обвиняют в реабилитации нацизма в социальных сетях, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в мае 2017 года мужчина разместил в группе в одной из социальных сетей видео с заведомо ложной информацией о деятельности СССР во время Второй мировой войны, а также сведения, выражающие неуважения к дням воинской славы.

Свою вину мужчина признал, на него возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет расследование дела.