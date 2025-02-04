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Происшествия 4 февраля 2025 14:48

Жителя Казани обвиняют в организации притона и насилии над проституткой

Казанец предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией и преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в марте 2023-го мужчина организовал в интернете оказание сексуальных услуг, к которым привлек шестерых девушек. При этом казанец помогал им создавать персональные аккаунты в мессенджерах, организовывал фотосессии и оплачивал рекламу. Взамен мужчина получал часть выручки. Следствие полагает, что таким образом он заработал более 300 тыс. рублей.

При этом казанец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из проституток. Девушка была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Противоправные действие удалось пресечь в июне прошлого года. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

#суд
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